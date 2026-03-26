Чистая прибыль «Ленты» по МСФО выросла на 56% в 2025 году

Чистая прибыль «Ленты» по МСФО в 2025 году увеличилась на 56% и достигла 38,2 млрд руб., следует из сообщения компании.

Выручка выросла на 24,2%, до 1,1 трлн руб., благодаря увеличению LFL-продаж на 10,4% и расширению торговых площадей на 16,6%. EBITDA составила 83,7 млрд руб., что на 22,8% выше показателя годом ранее. Рентабельность EBITDA снизилась на 9 б. п., до 7,6%.

Чистая прибыль за четвертый квартал поднялась на 54,6% и составила 14,2 млрд руб. EBITDA увеличилась на 19,3%, до 25,5 млрд руб., при рентабельности 7,9% (-19 б. п.). Выручка достигла 322,2 млрд руб., прибавив 22,2% за счет роста сопоставимых продаж на 8,0% и расширения площадей на 16,6%.

«Лента» развивает гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома и дрогери. На конец 2025 года сеть насчитывала 270 гипермаркетов, 373 супермаркета, 3 928 магазинов у дома и более 1,9 тыс. дрогеров общей площадью около 3 млн кв. м более чем в 650 населенных пунктах. Компания управляет 27 распределительными центрами.