Чистая прибыль «Циана» за 2025 год увеличилась на 16%

Чистая прибыль сервиса «Циан» по МСФО за прошлый год увеличилась на 16,2% — до 2,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Циане» отметили, что чистая прибыль увеличилась из-за роста выручки, опережающего рост расходов на 1,2 п. п. За 2025 год выручка увеличилась на 16,7%, до 15,2 млрд руб. Такой показатель соответствует верхней границе прогноза менеджмента. Скорректированная EBITDA в 2025 году составила 3,6 млрд руб. По рентабельности этот показатель соответствует 23,6%.

Количество сделок с первичной недвижимостью увеличилось на 2,4% по сравнению с 2024 годом. На 11% в неденежном выражении увеличились продажи нового жилья. Количество объявлений о недвижимости на «Циане» выросло на 8,5%. Средний чек от размещения объявлений вторичной недвижимости подорожал на 10% из-за индексации цен.

На 2026 год компания прогнозирует ускорение роста выручки до 17-22% и рентабельности скорректированной EBITDA до 30%. «Циан» подтвердил выплату дивидендов в третьем квартале 2026 года в размере 50 руб. на акцию. В сервисе запланировали еще одну выплату дивидендов за 2026 год. О ее размерах и сроках проинформируют отдельно.