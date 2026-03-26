Рост населения США рекордно замедлился из-за сокращения иммиграции

За год с июля 2024 года по июль 2025 года население США увеличилось всего на 1,8 млн. Это самые низкие темпы роста за все годы с пандемии COVID-19. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня докладе Бюро переписи населения США (USCB).

Как показывают данные, собранные в 3143 округах страны, в большинстве из них прирост населения замедлился, а в 40% округов за указанный период население сократилось. Замедление и сокращение отмечаются даже в тех округах, в которых прежде был стабильно высокий рост. В USCB указывают, что причиной такой ситуации является «в первую очередь снижение показателя чистой международной миграции», то есть разницы между количеством людей, прибывших в страну и покинувших ее. С июля 2024 года по июль 2025 года этот показатель сократился более чем на 50% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. В Нью-Йорке чистая международная миграция упала за год почти на две трети, при этом число покинувших город выросло с 149 тыс. до 168 тыс. человек.

По оценкам экспертов Брукингского института, которых цитирует Financial Times, сокращение иммиграции будет иметь долгосрочные негативные последствия для экономики США. Потребительские расходы упадут в 2026 году на $10 млрд, до $40 млрд, рост ВВП может оказаться на 0,1–0,3% ниже ожидавшегося.

Алена Миклашевская