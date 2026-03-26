Рыбинск станет моногородом с 1 июня
Рыбинск включили в число монопрофильных муниципальных образований России (моногород), что дает право рассчитывать на дополнительную господдержку предпринимательства. Об этом сообщили в администрации Рыбинска.
Уточняется, что решение о включении Рыбинска в перечень моногородов было закреплено мартовским распоряжением правительства РФ. Как сообщали в Минэкономразвитии РФ 13 марта, утверждено распоряжение, которое актуализировало перечень монопрофильных муниципальных образований. В новой редакции было закреплено 264 моногорода. В перечень включены 24 новых муниципалитета. Распоряжение вступит в силу 1 июня 2026 года.
«Важный элемент обновления — это включение в перечень новых территорий, где также существуют города с высокой зависимостью от одного предприятия и где особенно важно заранее выстраивать механизмы экономической диверсификации»,— прокомментировал директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.
Причисление к моногородам дает муниципалитету доступ к господдержке — включая льготное кредитование инвестпроектов для диверсификации экономики и возможность создания территорий опережающего развития с соответствующими льготными режимами.
«Мы уже добились главного — привлекли внимание государства к нашему городу. Сейчас наша задача — реализовать этот потенциал. Наша цель — чтобы рыбинские предприниматели в полной мере воспользовались теми привилегиями, которые дает городу государство»,— прокомментировал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Кроме Рыбинска, в перечень моногородов включены Гаврилов-Ямский, Ростовский и Тутаевский округа Ярославской области.