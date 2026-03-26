В слободе Кашары модернизируют водоснабжение за 1,7 млрд рублей

В слободе Кашары стартовал масштабный проект по модернизации системы водоснабжения. Населенный пункт с 6 тыс. жителей получает новые сети протяженностью около 60 км. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Водопровод в населенном пункте последний раз обновляли более полувека назад. На сегодняшний день выполнена треть запланированных работ, которые идут с опережением графика. Так, уже частично проложены сети и выполнены работы по обустройству площадки водопроводной насосной станции. На объекте установят два резервуара с чистой водой емкостью по полторы тысячи кубических метров каждый.

Общая стоимость проекта составляет 1,7 млрд руб. Более половины суммы выделяет федеральный бюджет, остальную часть финансируют область и муниципалитет. Завершение работ запланировано на 2027 год.

Константин Соловьев

