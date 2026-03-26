Автобус из Москвы врезался в частный дом в ЛНР, пострадали четыре человека

Автобус, следовавший по маршруту Москва — Стаханов, съехал с трассы и врезался в частный дом в поселке Марковка Луганской Народной Республики. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В больницы с ушибами различной степени тяжести госпитализированы два пассажира автобуса и два жителя дома. «Всем оказана медицинская помощь, один из пострадавших госпитализирован в хирургическое отделение», — сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.