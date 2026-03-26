В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста «Известий»

В Подольске задержаны трое мужчин, подозреваемых в избиении журналиста «Известий». Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Московской области.

Накануне РЕН ТВ сообщил о нападении на корреспондента Алексея Полторанина. По данным телеканала, журналиста избили торговцы «красивыми» автомобильными номерами, когда тот выполнял редакционное задание. Корреспондент приехал в Подольск, чтобы снять репортаж о бизнесе по продаже автомобильных номеров.

По данным СКР, задержанные — мужчины 1988, 1984 и 1995 годов рождения. На месте происшествия следователи провели обыск, допросы и очные ставки. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избраны меры пресечения.

По словам господина Полторанина, напавшие на него мужчины отобрали у него телефон и угрожали отрезать пальцы. После избиения у журналиста диагностировали в том числе черепно-мозговую травму и травму живота. Возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК РФ).