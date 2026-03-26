В Казани показали эскизы центра стрельбы из лука

В Казани опубликовали эскизы будущего центра стрельбы из лука, который планируют открыть к концу лета на базе спортивной школы олимпийского резерва «Тасма». Фотографиями поделилась архитектор Елена Валеева.

Интерьеры комплекса выполнены в минималистичном стиле с акцентами в цветах олимпийских колец. В центральном холле предусмотрены зона ожидания и пространство для размещения наград спортсменов. Также здесь установят стилизованную стальную мишень — арт-объект, в котором уже закреплены три стрелы, выпущенные Рустамом Миннихановым, Игорем Красновым и Дарьей Орешниковой.

Кроме того, у главного входа планируется установить скульптурную композицию с двумя юными лучниками.

Ранее сообщалось, что там появится полноценное поле для стрельбы размером 50 на 90 метров. Планом предусмотрены раздевалки, тренерские, тренажерный зал.

Анна Кайдалова