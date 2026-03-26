Чистая прибыль «Роснано» выросла в 2,4 раза в 2025 году

Чистая прибыль АО «Роснано» по РСБУ по итогам 2025 года достигла 4,96 млрд руб. Это в 2,4 раза, или на 138%, больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 2,08 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба «Роснано».

Согласно сообщению компании, ее совокупные активы увеличились на 28% год к году. Рентабельность активов достигла 18%. Председатель совета директоров УК «Роснано» Дмитрий Тарасов отмечал, что рост чистой прибыли обеспечивается за счет оптимизации расходов, совокупной операционной работы и «отдельных корпоративных событий». В 2025 году «Роснано» продолжило работать в химии и новых материалах, экологии, транспорте, энергетике.

Как стало известно «Ъ», 9 марта МВД завершило расследование уголовного дела трех бывших топ-менеджеров «Роснано». По версии следствия, фигуранты в отчетной документации долги корпорации перед банками выдавали за ее активы. В результате из казны пришлось потратить 43 млрд руб., чтобы закрыть образовавшиеся финансовые дыры. Вины никто из бывших управленцев не признает.

