Бизнесмена в Екатеринбурге оштрафовали за незаконный аттракцион на Исети

В Екатеринбурге на 30 тыс. руб. оштрафовали индивидуального предпринимателя по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта) за незаконный аттракцион с лодками на Исети, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Свердловская транспортная прокуратура выяснила, что бизнесмен самовольно разместил базу-стоянку для маломерных судов на набережной проспекта Ленина. Он планировал осуществлять прокат судов, однако договора водопользования у него не было.

По инициативе транспортного прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности. Ранее незаконная деятельность по прокату на маломерных судах была пресечена.

