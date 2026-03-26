«Здоровое общество состоит из людей, принимающих решения осознанно, а не под давлением»

Минздрав РФ выпустил медицинские рекомендации по диспансеризации россиян репродуктивного возраста для оценки их репродуктивного здоровья. Согласно документу, женщин, которые в ходе анкетирования заявят о нежелании иметь детей, рекомендуется направлять на консультацию к медицинскому психологу «с целью формирования у них положительных установок на рождение детей». Как считает психолог краснодарской клиники Docbrain Татьяна Синявская, работа специалиста в данном случае — не делать из человека родителя, а вернуть ему способность к свободному выбору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Синявская

Татьяна Синявская

«Важно сразу прояснить: психолог — это не инструмент “перепрошивки” личности. Мы работаем с внутренним миром человека, его страхами и ценностями. Если передо мной стоит задача формирования положительной установки на деторождение, я буду действовать не через давление, а через исследование того, что мешает этой установке появиться естественным путем. Во взаимодействии с клиентами по данному вопросу в первую очередь для меня важно не навязать определенную жизненную позицию, а помочь человеку разобраться в собственных ценностях, мотивах, страхах и ожиданиях, связанных с темой родительства.

На сессии с клиентом мне важно понять, из какого состояния человек пришел к чайлд-фри: нет ли у него внутреннего конфликта, есть ли устойчивая позиция, или за позицией чайлд-фри стоят страх, травма или внутренний конфликт. От этого будет складываться дальнейшая работа.

Когда у человека — устойчивая позиция, то наша встреча будет недолгой. Передо мной человек, который осознанно, без страха, травмы или давления выбрал для себя жизнь без детей, и это решение не сопровождается тревогой, депрессией или страданием. Если есть психологические причины отказа от деторождения, я действительно начну работу. Но моя цель — не сделать из человека родителя, а вернуть ему способность к свободному выбору.

Хочу обозначить, чего я точно не буду делать в контексте данной темы: убеждать (“вам нужно родить, потому что”…), демонстрировать позитивные фильмы или истории с целью эмоционального давления, запугивать (“потом будет поздно”), морализаторствовать. Если психолог делает это — он занимается не психотерапией, а пропагандой. И это нарушает базовые принципы нашей профессии: автономию клиента, информированное согласие, отказ от навязывания ценностей.

Моя профессиональная позиция заключается в уважении любого выбора клиента, который он осознанно делает. Не убедить человека в чем-либо, а помочь услышать себя и принять решение, которое будет для него по-настоящему истинным. Именно такая работа приносит пользу и самому человеку, и обществу, потому что здоровое общество состоит из людей, которые принимают ключевые решения своей жизни осознанно, а не под давлением».