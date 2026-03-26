По обвинению во взяточничестве арестован чиновник мэрии Бийска

В Бийске суд арестовал начальника МКУ «Управление муниципальным имуществом администрации города Бийска». По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Согласно сообщению следственного управления, за взятку чиновник должен был помочь в оформлении земельного участка в собственность местной жительнице. По версии следствия, в 2025 году он получил от взяткодателя 200 тыс. руб. Ему обвинение предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Фамилия начальника управления в сообщении не указывается. По данным сайта мэрии второго по численности населения города Алтайского края, этот пост занимает Владимир Карпенко.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале февраля этого года в Бийске вынесли приговор экс-мэру Александру Студеникину. По ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) ему дали 10 месяцев исправительных работ, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Валерий Лавский