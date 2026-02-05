Бывшего главу Бийска осудили и освободили от наказания по делу о халатности

Сегодня в Бийске (второй по численности населения город Алтайского края) вынесли приговор бывшему градоначальнику Александру Студеникину. По ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) ему дали 10 месяцев исправработ с удержанием 10% жалования и лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления сроком на два года. Однако от наказания экс-чиновника освободили в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, рассказали «Ъ-Сибирь» в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Бийска Александр Студеникин

Фото: Администрация города Бийска Экс-мэр Бийска Александр Студеникин

Фото: Администрация города Бийска

Это уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом еще в 2022 году. В нем указывается, что глава Бийска Александр Студеникин, занимавший этот пост в 2017–2022 годах, не принимал должных мер по расселению ветхих домов, в результате чего в непригодных и аварийных условиях проживали 192 человека.

В ноябре 2023 года дело, объем которого составил свыше 62 томов, поступило на рассмотрение городского суда Бийска.

Илья Николаев