Аэропорт Кольцово перейдет на весенне-летнее расписание в конце марта

В Кольцово в конце месяца стартует летняя навигация — аэропорт Екатеринбурга 29 марта перейдет на весенне-летнее расписание, сообщили в пресс-службе аэропорта. Оно будет действовать до 24 октября.

В этот период в Кольцово планируется совершать регулярные и чартерные рейсы по 84 направлениям: 49 из них — внутри страны, 35 — международные. Выполнять их будут 33 авиакомпании, 15 из которых — зарубежные. Больше всего рейсов будет выполнено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск и Уфу. За границу — в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Египет и Таджикистан.

Ожидается, что за сезон службы аэропорта обеспечат свыше 42 тыс. взлетно-посадочных операций.

Ирина Пичурина