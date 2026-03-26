Лукашенко объявил о наступлении с «большим опозданием» нового этапа в отношениях с КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Господин Лукашенко заявил о новом этапе в отношениях двух стран, который наступил с «большим опозданием».

«Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходим на новый этап»,— сказал президент Белоруссии (цитата по «БелТА»).

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта. Церемония официальной встречи президента Белоруссии председателем КНДР Ким Чен Ыном прошла на площади имени Ким Ир Сена.

Глава белорусского МИД Максим Рыженков сообщал, что во время визита президента планируется подписать около 10 различных соглашений. Среди них — документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения.