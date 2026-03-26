Жителя Югры отправили в колонию за хищения денег и паролей через приложение

Городской суд Нижневартовска назначил 5,5 лет колонии общего режима местному жителю, который обвинялся в хищении паролей россиян и их денег, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Его судили по ч.2 ст.273 УК РФ (распространение и использование вредоносных компьютерных программ), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч.4 ст. 159УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета).

Следствие установило, что с июня 2024 года по февраль 2025 года югорчанин вместе с другими участниками организованной преступной группы использовал и распространял вредоносные приложения. Через них он получал доступ к кодам и паролям приложений банков и аккаунтам на Госуслугах. Соучастники отправляли приложение потерпевшим под предлогом заполнения данных. После установки файла на телефоны они получали доступ к личным данным жертв, что позволяло участникам группы похищать их деньги дистанционно. Всего они похитили более 1,5 млн руб. — от их действий пострадали свыше 40 человек и шесть микрофинансовых организаций.

Суд также взыскал с обвиняемого сумму ущерба. Приговор не вступил в законную силу. Дела троих соучастников сейчас находятся на рассмотрении судом, в отношении еще одного ранее судом был вынесен обвинительный приговор.

