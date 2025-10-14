В ДНР построят полигон для обучения саперов и спасателей

В Донецкой народной республике построят полигон для подготовки спасателей и саперов МЧС, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Концепция полигона уже согласована с главой региона Денисом Пушилиным, указали в ведомстве.

Предполагается, что на полигоне участники тренингов будут отрабатывать спасение людей из-под обрушившихся зданий, при ЧС на промышленных объектах и шахтах. Также на полигоне создадут базу для подготовки саперов. В МЧС уточнили, что всего планируется создать три кластера с тренажерами, максимально приближенными к реальным условиям.

Обучаться на полигоне будут спасатели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Сроки ввода полигона в эксплуатацию в материале ТАСС не указываются.

Полина Мотызлевская