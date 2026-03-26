Венесуэла поставила в США золото на $100 млн

Министр внутренних дел США Даг Бергам заявил, что Венесуэла отправила на американские аффинажные заводы золото на сумму $100 млн. Он не уточнил объем партии в физическом выражении, отметив лишь, что поставка велась в течение двух дней, сообщает CNBC.

Последние 20 лет между Венесуэлой и США не осуществлялось поставок драгоценных металлов, сообщил господин Бергам 25 марта на конференции CERAWeek by S&P Global в Хьюстоне. По его словам, американские предприятия будут использовать золото в коммерческих и потребительских целях.

В начале марта министр Бергам находился с визитом в Венесуэле. При его участии подписан контракт между трейдерской компанией Trafigura и венесуэльской государственной горнодобывающей компанией Minerven. Последняя обязалась поставить от 650 кг до 1 тонны золота в слитках с содержанием драгметалла не менее 98%.

