Axios: Венесуэла поставит в США до 1 тысячи кг золота

Венесуэльская государственная горнодобывающая компания Minerven обязуется поставить от 650 кг до 1 тыс. кг золота трейдерской компании Trafigura для дальнейшей передачи на американские аффинажные заводы. Как удалось выяснить Axios соответствующая сделка была заключена еще 2 марта, но официально о ней не объявлялось.

Согласно контракту, конечное содержание золота в слитках должно составлять 98%. Сделку помог заключить министр внутренних дел США Даг Бергам, который сейчас находится с визитом в Венесуэле. Трейдер Trafigura ранее также выступил посредником продажи венесуэльской нефти в США по контрактам на общую сумму более $1 млрд.

Источники Axios в правительстве США оценивают сделку по золоту как выгодную для Венесуэлы, в которой «ранее процветала коррупция, связанная с контрабандистами на черном рынке». Что же касается американских интересов, то «золото ранее поставлялось в Турцию или Иран, теперь этот ресурс будет поступать в США», добавляют неназванные источники, знакомые с условиями сделки.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы готовят реформу горнодобывающей отрасли с целью привлечения в нее иностранных инвесторов. Соответствующий законопроект в ближайшие дни будет представлен Национальной ассамблее Венесуэлы для утверждения. Предполагается, что в стране существуют запасы сурьмы, меди, никеля, колтана, молибдена, магния, серебра, цинка, титана, вольфрама и урана, но их объемы не подтверждены геологоразведкой.

Влад Никифоров