Кемеровскую дирекцию Газпромбанка возглавил Вадим Цымбалов

Директором Кемеровской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка стал Вадим Цымбалов.

Существенную часть профессионального пути Вадима Цымбалова составляет банковская деятельность. Ранее он работал в Сбербанке России, где занимал должность заместителя председателя территориального банка, а также возглавлял направление инвестиционного кредитования и проектного финансирования.

Более 10 лет профессиональной деятельности Вадим Цымбалов посвятил Кузбассу. В одной из ведущих компаний в области угледобычи он курировал операционную работу, инвестиционное и стратегическое направления.

До назначения в Газпромбанк занимал руководящие позиции в компаниях, реализующих крупные проекты в сферах ТЭК, девелопмента и промышленного производства.

В структуру Кемеровской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка входят 8 офисов.