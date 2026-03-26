Владимир Путин возложил надежды на нового худрука Михайловского театра

Президент РФ Владимир Путин поздравил оперного певца Ильдара Абдразакова с назначением на пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета по культуре, стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

«Хотел бы Ильдара Амировича Абдразакова поздравить с назначением на такую престижную, мне кажется, должность художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге»,— обратился президент к господину Абдразакову, присутствовавшему на заседании.

Владимир Путин охарактеризовал театр как «очень уважаемый», отметив высокий уровень коллектива, который, по его словам, «пользуется заслуженным вниманием и уважением и в профессиональной среде, и у зрителей». Глава государства выразил надежду, что с приходом нового руководителя учреждение «заблестит новыми красками».

О решении назначить Ильдара Абдразакова художественным руководителем Михайловского театра губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил коллективу 11 марта. Господин Абдразаков также занимает пост художественного руководителя Севастопольского театра оперы и балета.

Ранее пост худрука Михайловского театра занимал Владимир Кехман, освободивший эту должность 16 января. Также в сентябре 2025 года господина Кехмана уволили с поста гендиректора МХАТ им. Горького. В его отношении расследуется уголовное дело о получении взятки в 27 млн руб. от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс».