Экс-президент Кубы Рауль Кастро участвует в переговорах с США

Бывший президент Кубы 94-летний Рауль Кастро входит в состав делегации, которая от имени кубинского правительства ведет переговоры с США. Как заявил действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель, переговоры «находятся на начальной стадии, впереди предстоит долгий процесс», уточняет ABC News.

По словам президента Кубы, стороны в первую очередь договариваются о площадке и постоянном канале связи для ведения диалога. Затем будут обсуждаться взаимовыгодные пункты переговоров и поочередные действия для их достижения. Такую архитектуру переговоров предложил в том числе и Рауль Кастро. Ранее, в 2014 году Рауль Кастро возглавлял переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой, что позволило затем возобновить работу посольств и восстановить дипломатические отношения.

Начавшиеся переговоры проходят на фоне продолжительной энергетической блокады острова со стороны США. Госсекретарь США Марко Рубио, выступающий главным переговорщиком с кубинскими властями, настаивает на необходимости смены руководства страны. Кубинские лидеры в свою очередь подчеркивают, что смена чиновников и политической системы на Кубе «не подлежит обсуждению».

Влад Никифоров