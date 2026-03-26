Bloomberg: Dolce & Gabbana проведет переговоры с кредиторами из-за роста долгов

Dolce & Gabbana начинает новые переговоры с кредиторами после того, как слабый мировой спрос на предметы роскоши сократил доходы компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Финансовым консультантом итальянского дома моды выступает Rothschild & Co.

Кредиторы уже рассматривают варианты, при которых компания получит некоторую передышку по своим долговым обязательствам. Переговоры находятся на начальной стадии, и детали еще не согласованы, уточнили источники агентства.

Финансовые проблемы дома моды обусловлены продолжающимся спадом в секторе товаров класса люкс, который усугубляется неопределенностью из-за войны на Ближнем Востоке. Согласно отчету Bain & Co. и торговой ассоциации Altagamma, продажи в отрасли в 2025 году во всем мире упали на 2%.

Банковский долг D&G составляет около 450 млн евро ($522 млн) после рефинансирования в прошлом году, которое включало новые займы на сумму 150 млн евро. Средства понадобились для расширения ради сохранения независимости компании. Согласно последнему доступному годовому отчету Dolce & Gabbana, в тот момент она договорилась о рефинансировании долга на сумму около 300 млн евро до февраля 2030 года.

Агентство отмечает, что Dolce & Gabbana — не единственный дом моды, который ведет переговоры с кредиторами. В прошлом году, после нарушения условий, регулирующих задолженность, владельцы Valentino Kering SA и Mayhoola согласились внести 100 млн евро в рамках сделки с банками.

Эрнест Филипповский