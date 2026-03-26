Силы ПВО за ночь сбили над Россией 125 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 125 беспилотников самолетного типа над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Брянской области было атаковано приграничное село Зерново, там погибла мирная жительница. В Белгородской области в селе Белянка FPV-дрон ударил по автомобилю, пострадала женщина. В Тульской области сбили два дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.