Технологическая компания Марка Цукерберга Meta (признана в России экстремистской и запрещена) уволила 700 сотрудников, сообщили The New York Times (NYT) источники внутри компании. Сокращение связано с переориентацией деятельности техногиганта на искусственный интеллект.

Одновременно с этим компания объявила о новой программе предоставления акций шести топ-менеджерам. Вознаграждения для некоторых из них увеличены до $921 млн в течение следующих пяти лет. Это первый случай, когда Meta (признана в России экстремистской и запрещена) предоставила руководителям опционы на акции с момента выхода компании на биржу в 2012 году. Принятое решение, как считают в корпорации, стало способом «удержать талантливых сотрудников в эпоху искусственного интеллекта».

Увольнения коснулись сотрудников подразделения Reality Labs, разрабатывающего продукты для виртуальной реальности, а также некоторых сотрудников отделов рекрутинга, продаж и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Влад Никифоров