Пентагон отменил публикацию стратегического документа

Пентагон решил не публиковать долгосрочный план размещения своих войск за рубежом. Как пишет Politico, последний раз подобный документ публиковался в ноябре 2021 года. На его основе Конгресс США и зарубежные союзники составляли анализ для формирования бюджетов.

Администрация каждого президента США в начале своего срока публиковала обзор своих военных приоритетов и места размещения вооруженных сил. Администрация Трампа «впервые за десятилетия решила нарушить эту традицию», предпочитая уведомлять Конгресс и союзников о военных действиях только по факту их совершения.

Члены комитета Сената по вооруженным силам, которые ожидали обзор для работы над законопроектами об оборонном бюджете, сказали Politico, что чиновники администрации еще не уведомили их о том, что документ не будет опубликован. Союзники США по НАТО выразили обеспокоенность, так как отсутствие конкретного документа и неопределенность «вызывают стресс» у европейских правительств и военных планировщиков.

Влад Никифоров