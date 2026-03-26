Airbus обошел Boeing в борьбе за контракт с China Eastern Airlines

Базирующийся в Шанхае узкофюзеляжный авиаперевозчик China Eastern Airlines объявил о заключении контракта с Airbus на поставку в 2028—2032 годах 101 самолета A320neo, сообщает газета South China Morning Post. Цена контракта изначально могла составить $15,8 млрд, но производитель предоставил «значительную скидку», говорится в сообщении.

Согласно заявлению заказчика, сделка должна быть одобрена акционерами авиакомпании и соответствующими государственными органами. Там же говорится, что сделка расширит возможности авиакомпании при одновременном снижении затрат на топливо и поможет «достичь целей углеродной нейтральности».

Издание отмечает, что заказ стал очередным успехом французской компании после получения крупных заказов от китайских авиакомпаний в декабре и на фоне неопределенности, связанной с широко обсуждаемой потенциальной сделкой между ее конкурентом Boeing и Пекином. В прошлом году Airbus получил заказы на 148 самолетов A320 от нескольких китайских авиакомпаний и государственной авиалайнерной лизинговой группы. China Eastern в той сделке не участвовала.

В августе Bloomberg сообщал о переговорах Boeing с китайскими покупателями о поставке 500 бортов. На данный момент предполагаемая сделка с Boeing не состоялась, а отсрочка визита президента США Дональда Трампа в Китай усиливает неопределенность, пишет газета.

Эрнест Филипповский