В Пулково задержаны и отменены более 30 рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за ограничений были задержаны 24 рейса. Вылет 19 самолетов отменен.

Согласно онлайн-табло были задержаны в том числе рейсы в Анталью, Хургаду, Москву, Ташкент и Стамбул. Всего было отменено семь рейсов «Аэрофлота» в Москву, два рейса «Уральских авиалиний» в таджикский Худжанд и киргизский Ош, а также рейс в Стамбул «Турецких авиалиний».

По данным Росавиации, ночью 26 марта с 01:10 до 02:52 мск в Пулково действовали временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. После возобновления работы в воздушной гавани предупредили о возможных изменениях в расписании.