Число сбитых вблизи Москвы беспилотников увеличилось до семи

На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены семь БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— уточнил Сергей Собянин.

Ранее обломки беспилотника упали в районе села Кленово Троицкого административного округа. Пострадал один человек. Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.