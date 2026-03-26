Аэропорт Домодедово ограничил работу

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Там пояснили, что в районе аэропорта введены временные ограничения на использование воздушного пространства.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Шереметьево и Внуково. Ранее прием и отправку самолетов приостанавливали аэропорты Пулково и Пскова. Ограничения также продолжают действовать в аэропорту Череповца.

С начала суток вблизи Москвы были сбиты шесть беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин. При падении обломков БПЛА в Троицком административном округе ранен один человек.