Человек пострадал при падении обломков БПЛА в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник. Всего за последние сутки в регионе сбиты 29 БПЛА.

Как уточнил Сергей Собянин, обломки сбитого беспилотника упали в районе села Кленово Троицкого административного округа Москвы. В одном из частных домов начался пожар. Пострадал один человек.

Налет беспилотников продолжается более 12 часов. Московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».