«Хезболла» заявила о максимальном числе ударов по Израилю за сутки

Шиитское движение «Хезболла» сообщило о 87 атаках на израильские объекты за сутки. Это максимальное число ударов со стороны движения с начала военной операции Израиля в Ливане.

«"Хезболлах" провела 87 военных операций …против позиций, баз, мест дислокации израильской армии на севере»— указано в сообщении «Хезболлы» (цитата по ТАСС). В тексте указано, что удары наносились исключительно по военным целям.

Израиль начал боевые действия в Ливане после того, как «Хезболла» открыла огонь по Израилю в знак солидарности с Ираном. По данным ливанских властей, в результате ударов погибли более 1 тыс. человек.