В Приморье задержаны подозреваемые в вымогательстве у жен погибших бойцов СВО

Трое граждан России задержаны по подозрению в вымогательстве денег у матерей и жен военнослужащих, погибших на военной операции на Украине, сообщила пресс-служба отдела МВД по Уссурийску.

В числе задержанных — двое ранее судимых мужчин 1979 и 1981 годов рождения, а также ранее не судимая женщина 1993 года рождения. По версии следствия, под надуманным предлогом они требовали деньги у родственников погибших военнослужащих. Общий ущерб, по предварительным данным, оценивается в 3 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Максимальное наказание по такой статье — до 15 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток