Вблизи Москвы сбиты еще три беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших в направлении города. Всего после полуночи вблизи столицы были сбиты пять БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— уточнил мэр.

Налет беспилотников на Москву продолжается примерно с 12:30 мск 25 марта. За это время вблизи города были сбиты 32 беспилотника. Московские аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».