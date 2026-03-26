Над Ленинградской областью сбиты более 20 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбиты более 20 беспилотников. По его словам, в одной из промышленных зон Киришского района есть повреждения.

Пострадавших, по предварительной информации, нет, уточнил губернатор. Позднее он сообщил об отмене режима воздушной опасности в регионе. Предупреждение действовало около трех часов.

Петербургский аэропорт Пулково примерно на полтора часа приостанавливал прием и отправку самолетов.