«Ведомости»: более 7 тыс. детей вовлекли в мошеннические схемы в 2025 году

В 2025 году в России было совершено свыше 7 тыс. мошеннических эпизодов с участием детей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6.

Чаще всего детей привлекали для хищения денег с банковских счетов родителей, отметили в F6. Ущерб от таких преступлений превысил 1 млрд руб.

Одна из распространенных схем — распространение в соцсетях TikTok и Likee роликов от имени популярных блогеров, в которых детям предлагают бесплатно получить внутриигровую валюту Roblox. Злоумышленники просят перейти по ссылке или написать в мессенджер, а затем требуют сфотографировать экран телефона родителя с банковскими приложениями и SMS с кодами подтверждения. Основная аудитория — дети 8–14 лет.

По данным МВД, за девять месяцев 2025 года число несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений, выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В среднем мошенники похищали у одного ребенка около 142 тыс. руб.