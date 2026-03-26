Япония впервые со Второй мировой направит военный контингент на Филиппины

Японские войска впервые со Второй мировой войны направят боевые подразделения на Филиппины. Страны примут участие в учениях Balikatan.

Как отмечает газета Naval News, Япония направит военный контингент на Филиппины после ратификации соглашения о взаимном доступе, которое упрощает развертывание для боевой подготовки и реагирования на стихийные бедствия.

«81 год спустя мы вновь увидим японские боевые подразделения на филиппинской земле. Раньше мы были по разные стороны баррикад. На этот раз мы оказались на одной стороне»,— сказал глава вооруженных сил Филиппин генерал-лейтенант Ромео Браунер-младший.

Как сообщила власти Филиппин, учения Balikatan в 2026 году между Филиппинами, США и странами-партнерами станут самыми масштабными за всю историю их проведения. На учениях отработают спектр мероприятий — от реагирования на стихийные бедствия до киберзащиты и операций в космосе.