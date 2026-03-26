Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на прием и отправку самолетов. До этого аэропорт обслуживал рейсы «по согласованию с соответствующими органами». https://t.me/favt_info/4234

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 00:40 мск сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Накануне предупреждение действовало девять часов ночью и почти четыре часа днем. Были сбиты 56 БПЛА.

25 марта ограничения в аэропорту Пулково действовали большую часть дня. Десятки рейсов были задержаны и отменены. Некоторые рейсы были вынуждены отправиться на запасные аэродромы. Один самолет, выполнявший рейс Хургада—Санкт-Петербург, приземлился в Хельсинки.