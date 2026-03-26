США сообщили об уничтожении судна в Карибском море

Южное командование вооруженных сил США сообщило об ударе по судну наркотеррористов в Карибском бассейне. Погибли четыре человека.

«Разведданные подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в Карибском бассейне и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков»,— указано в сообщении ведомства в соцсети Х.

С ноября 2025 года США проводят операцию «Южное копье», направленную на борьбу с наркокартелями. Военные силы США регулярно наносят удары по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана.