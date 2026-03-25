Самолет спецборта «Россия» приземлился в Вашингтоне

Самолет Ил-96 летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту Даллеса в пригороде Вашингтона, пишет «РИА Новости». На борту, предположительно, находится группа депутатов Госдумы, которые прилетели в США на переговоры парламентских делегаций.

Согласно данным сервиса Flightradar, самолет с бортовым номером RA-96023 вылетел из Москвы в ночь на 25 марта. Утром он совершил посадку в Касабланке, после чего отправился в Нью-Йорк, где провел чуть более двух часов. В 15:42 по местному времени (22:42 мск) судно приземлилось в Вашингтоне.

Депутат Госдумы Алексей Чепа 25 марта говорил, что визит парламентариев в США планируется в ближайшее время. По его словам, в состав российской делегации вошли четыре-пять человек. В феврале господин Чепа сообщал, что основной темой переговоров с американскими парламентариями станут вопросы взаимодействия России и США в экономике, спорте, культуре и других областях.