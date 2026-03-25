Курс доллара. Прогноз на 26-27 марта
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Стартовавший на этой неделе налоговый период поддержал курс рубля. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара закрылся на отметке 81 руб./$, что на 2,12 руб. ниже значений закрытия пятницы. Относительно локального максимума, установленного в минувший четверг, его потери составили почти 6 руб. Восстановлению позиций российской валюты способствовало сокращение дефицита юаней, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые начали подготовку к мартовскому налоговому периоду.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|83.00-85.00
|УК Первая
|82.00-85.00
|«Цифра банк»
|81.00-86.00
|Банк Русский Стандарт
|83.00-86.00
|ПСБ
|80.00-85.00
|Банк Зенит
|85.00
|Консенсус-прогноз *
|83.83
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Поддерживать котировки рубля будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров
Во второй половине недели курс стабилизируется в диапазоне 11,5–12 руб./CNY. Поддерживать котировки рубля будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам. Однако сильная коррекция от многомесячных максимумов, продемонстрированная основными мировыми валютам начиная с 20 марта, может способствовать фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах и активизации инвестиционного спроса на валюту, поддерживаемого ожиданиями ослабления рубля на горизонте до конца года.
Продажи валюты будут, а покупок не будет
Рубль пришел в равновесие: нет ни покупок, ни продажи валюты. Курс находится в диапазоне 80–82 руб./$ — ровно там, где и должен быть при уровне нефти $45 за баррель, где она была в начале года. Уже в апреле будет расти предложение валюты из-за повышения цены нефти для налогообложения. Тем не менее чистый недобор Минфина по нефтегазовым доходам (НГД) сохранится, но министерство пока не будет присутствовать на валютном рынке, а будет производить взаимозачет мартовско-апрельского недобора по НГД с майско-июньским его превышением над плановым уровнем. Таким образом, продажи валюты будут, а покупок не будет. Доллар имеет все шансы снова уйти на 77 руб./$ и, возможно, на 75 руб./$. А в ближайшие дни смотрим в диапазон 80–82 руб./$.
Пространство для ослабления рубля в 2026 году будет меньше
Укреплению рубля, вероятно, способствует подготовка к налоговому периоду, а также значительное снижение вероятности пересмотра бюджетного правила в 2026 году. Корректировка бюджетного правила могла бы добавить до 5% к ожидаемому ослаблению рубля. Если же изменение бюджетных параметров сдвигается на 2027 год, то пространство для ослабления рубля в 2026 году будет меньше. В настоящее время конфликт на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть могут быть более значимыми факторами для курса рубля, чем параметры бюджетного правила. Например, если цена на нефть Brent в 2026 году составит в среднем около $80 за баррель, то при прежних параметрах бюджетного правила курс доллара в течение года может остаться в диапазоне 75–85 руб./$. Таким образом, потенциал роста курса иностранных валют к рублю может быть значительно более ограниченным, чем предполагалось в начале года при более слабой конъюнктуре нефтяного рынка.
Российскую валюту поддерживают высокие цены на нефть
Рубль восстановил позиции, утраченные ранее, несмотря на глобальное укрепление доллара из-за фактически сорванного режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Российскую валюту поддерживают высокие цены на нефть и новости о намерении Минфина отложить снижение цены отсечения нефти для бюджетного правила на 2027 год. Это не отменит возможных покупок валюты в апреле, однако при нормализации мировых цен на нефть около $60 за баррель Urals минимизирует влияние бюджетного правила на обменные курсы.
Нефтяные цены являются фактором поддержки российского рубля
Российский рубль на Московской бирже в ближайшие дни ждет традиционная поддержка от приближения пика налоговых выплат к концу текущего месяца. Между тем не на стороне доллара — повышение прогнозов от ведущих мировых агентств по рецессии в США на ближайшие 12 месяцев до 30% и даже до 48,6%. Этому способствует сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и рост цен. Однако оптимизма могут добавить новости о вероятности снижения градуса на фоне дипломатических шагов США для урегулирования конфликта. Так, в фокусе сообщения о том, что на текущей неделе могут пройти переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. На этом фоне нефтяные цены, являющиеся фактором поддержки российского рубля, продемонстрировали снижение.