Курс доллара. Прогноз на 26-27 марта

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Поддерживать котировки рубля будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров Во второй половине недели курс стабилизируется в диапазоне 11,5–12 руб./CNY. Поддерживать котировки рубля будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам. Однако сильная коррекция от многомесячных максимумов, продемонстрированная основными мировыми валютам начиная с 20 марта, может способствовать фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах и активизации инвестиционного спроса на валюту, поддерживаемого ожиданиями ослабления рубля на горизонте до конца года.

Илья Федоров,

главный экономист Продажи валюты будут, а покупок не будет Рубль пришел в равновесие: нет ни покупок, ни продажи валюты. Курс находится в диапазоне 80–82 руб./$ — ровно там, где и должен быть при уровне нефти $45 за баррель, где она была в начале года. Уже в апреле будет расти предложение валюты из-за повышения цены нефти для налогообложения. Тем не менее чистый недобор Минфина по нефтегазовым доходам (НГД) сохранится, но министерство пока не будет присутствовать на валютном рынке, а будет производить взаимозачет мартовско-апрельского недобора по НГД с майско-июньским его превышением над плановым уровнем. Таким образом, продажи валюты будут, а покупок не будет. Доллар имеет все шансы снова уйти на 77 руб./$ и, возможно, на 75 руб./$. А в ближайшие дни смотрим в диапазон 80–82 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Пространство для ослабления рубля в 2026 году будет меньше Укреплению рубля, вероятно, способствует подготовка к налоговому периоду, а также значительное снижение вероятности пересмотра бюджетного правила в 2026 году. Корректировка бюджетного правила могла бы добавить до 5% к ожидаемому ослаблению рубля. Если же изменение бюджетных параметров сдвигается на 2027 год, то пространство для ослабления рубля в 2026 году будет меньше. В настоящее время конфликт на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть могут быть более значимыми факторами для курса рубля, чем параметры бюджетного правила. Например, если цена на нефть Brent в 2026 году составит в среднем около $80 за баррель, то при прежних параметрах бюджетного правила курс доллара в течение года может остаться в диапазоне 75–85 руб./$. Таким образом, потенциал роста курса иностранных валют к рублю может быть значительно более ограниченным, чем предполагалось в начале года при более слабой конъюнктуре нефтяного рынка.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Российскую валюту поддерживают высокие цены на нефть Рубль восстановил позиции, утраченные ранее, несмотря на глобальное укрепление доллара из-за фактически сорванного режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Российскую валюту поддерживают высокие цены на нефть и новости о намерении Минфина отложить снижение цены отсечения нефти для бюджетного правила на 2027 год. Это не отменит возможных покупок валюты в апреле, однако при нормализации мировых цен на нефть около $60 за баррель Urals минимизирует влияние бюджетного правила на обменные курсы.