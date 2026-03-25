Инициатива Минцифры сократит расходы IT-компаний на образование

Проект приказа Минцифры России, регулирующий вложения крупных IT-компаний в образование, вызвал разногласия с участниками рынка. Согласно документу, компании должны направлять не менее 3% от сэкономленных на налоговых льготах средств на сотрудничество с вузами, однако предложенный перечень направлений инвестиций оказался ограниченным. Представители отрасли опасаются, что это может привести к сокращению 30–50% текущих расходов бизнеса на образовательные и научные проекты.

Недовольство инициативой выразили, в частности, АРПП «Отечественный софт» и Российский союз промышленников и предпринимателей. По их оценке, действующая версия проекта сужает возможности поддержки — например, не включает стипендии, гранты, хакатоны и передачу программного обеспечения. Кроме того, бизнес и ассоциации указывают на риск роста издержек и неопределенность в учете расходов, а также предлагает освободить такие инвестиции от НДС.

В министерстве заявляют, что в документ включены наиболее значимые для подготовки IT-кадров меры, однако допускают дальнейшее расширение списка. При этом с 2026 года участие компаний в образовательных проектах станет обязательным условием для сохранения IT-аккредитации и налоговых льгот, что делает механизм ключевым элементом взаимодействия бизнеса и системы подготовки специалистов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отчисления сдают зачет»