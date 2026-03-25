ЦСКА увеличил отрыв от СКА в первом раунде play-off КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл петербургский СКА во втором матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Столичный клуб упрочил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

У победителей голы забили Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Тахир Мингачев и Дмитрий Бучельников. В составе СКА отличились Джозеф Бландизи и Никита Дишковский.

Казанский «Ак Барс» на своем льду победил челябинский «Трактор» — 4:2 — и увеличил отрыв в серии (2:0). Дублем у хозяев отметился Кирилл Семенов, по одной шайбе забросили Артем Галимов и Митч Миллер. Голкипер казанцев Тимур Билялов отдал голевой пас и установил бомбардирский рекорд КХЛ среди вратарей. Всего на его счету 16 результативных передач. У «Трактора» голы забили Андрей Никонов и Джош Ливо.

Череповецкая «Северсталь» на своей площадке разгромила нижегородское «Торпедо» — 4:0 — и сравняла счет в противостоянии (1:1). Победу команде принесли Адам Лишка, Иван Подшивалов и Михаил Ильин, сделавший дубль. Вратарь «Северстали» Александр Самойлов отразил 16 бросков. Он впервые в карьере отыграл «на ноль» в матче play-off КХЛ.

