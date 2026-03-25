Путин поддержал идею вернуть Большому детскому хору Попова федеральный статус

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вернуть Большому детскому хору имени Виктора Попова федеральный статус. С такой просьбой к главе государства обратился художественный руководитель хора Анатолий Кисляков.

25 марта господин Путин вручил в Кремле премии молодым деятелям культуры и награды за произведения и проекты для детей за 2025 год. Анатолий Кисляков стал одним из лауреатов премии. После церемонии президент пообщался с награжденными в неформальной обстановке.

Анатолий Кисляков и Владимир Путин обсудили статус хора, кадры опубликовал Telegram-канал Кремля. Министр культуры России Ольга Любимова согласилась проработать возвращение хору федерального статуса.

Советский и российский хоровой дирижер Виктор Попов создал Большой детский хор в 1970 году. В 2000 году Анатолий Кисляков стал главным дирижером хора, в 2006-м — художественным руководителем. Имя основателя было присвоено музыкальному коллективу после смерти Виктора Попова в 2008 году.

