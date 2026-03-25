Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии молодым деятелям культуры, а также награды за произведения и проекты для детей за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В числе награжденных — актер Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер, главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, руководитель Большого детского хора имени Попова Анатолий Кисляков. Премии также получили «Детское радио» и московский Музей истории военной формы.

Глава государства поздравил деятелей сферы искусства с Днем работника культуры и пожелал им творческих успехов. «Искусство укрепляет, развивает страну, создает условия для обеспечения ее безопасности, экономического развития. Культура лежит в основе нашего общенационального кода»,— сказал Владимир Путин.