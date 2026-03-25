Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении третьего саммита Россия — Африка и сопутствующих мероприятий в Москве в 2026 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем уточняется, что столица определена местом проведения форума.

Для подготовки встречи создан организационный комитет, который возглавил помощник президента Юрий Ушаков. Ему поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета. В задачи комитета войдет разработка программы мероприятий, подготовка предложений по финансированию, контроль за расходованием средств и содействие СМИ в освещении событий.

Предыдущий саммит Россия — Африка прошел в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года. Мероприятие, проходившее под девизом «За мир, безопасность и развитие», сопровождалось экономическим и гуманитарным форумом. Организатором выступил Фонд Росконгресс. Информационным партнером саммита было ТАСС, которое также провело Второй медиафорум Россия — Африка.