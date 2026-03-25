Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
Президент России Владимир Путин одобрил идею писателя Захара Прилепина об учреждении международной литературной премии. Премия должна стать альтернативой Нобелевской. Глава государства пообещал дать соответствующее поручение МИДу.
Захар Прилепин в ходе обсуждения заявил, что Нобелевская премия в последние десятилетия превратилась в политический инструмент. «Это можно было оценить во время начала СВО, когда порядка 20 бывших лауреатов Нобелевской премии по литературе подписали немедленно антивоенное письмо. В то время как огромное количество литераторов Латинской Америки, Африки, даже Европы, безусловно, понимают и смысл происходящего в России, и всю ситуацию»,— сказал писатель. По его словам, в этих условиях необходима новая премия, представляющая интересы «мирового большинства».
Писатель предложил ориентироваться при создании награды на российскую Национальную литературную премию «Слово», учрежденную в 2024 году. По его мнению, новая премия нужна для того, чтобы у мировой культуры и литературы была «разумная игра».