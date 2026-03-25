У одной из крупнейших угольных компаний России «Воркутауголь» сменился владелец

АО «Маяк» решило купить 85% уставного капитала ГК «Русская энергия» — владельца одной из крупнейших угольных компаний России «Воркутауголь». Сделку одобрила ФНС, следует из решения, с которым ознакомился РБК. Источник издания подтвердил подлинность документа.

Директор «Маяка» — Сергей Шафров. Он возглавляет компанию «Каракан Горная Техника», которая входит в кузбасскую группу «Каракан Инвест». До 2022 года владельцем «Воркутауголь» была компания «Северсталь». «Русская энергия» купила компанию за 15 млрд руб. В апреле того же года компания перешла к группе инвесторов, возглавляемой основателем AEON Романом Троценко. В декабре 2022-го 15% в капитале получила «Холдинговая компания "Доминанта"».

«Воркутауголь» включает четыре шахты, угольный разрез «Юньягинский», Центральную обогатительную фабрику «Печорская», Воркутинский механический завод и Воркутинское транспортное предприятие. Это крупнейший производитель коксующегося угля в Арктической зоне. Основной потребитель продукции — Череповецкий металлургический комбинат.