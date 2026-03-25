Минфин России рассмотрит введение НДС на операции по СБП осенью

Минфин России осенью оценит необходимость ввести НДС на операции по Системе быстрых платежей (СБП), сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов. По его словам, сейчас таких планов у Минфина нет.

Фото: Артем Сизов, Коммерсантъ

«Мы те изменения (налоговые.— “Ъ”), которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменение на данный момент и дальше к осени будем принимать решение о необходимости внести корректировки»,— сказал господин Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отмене освобождения от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт. В январе Минфин направил в ЦБ РФ письмо с разъяснениями о том, какие именно операции на платежном рынке подпадают под налогообложение НДС с начала года. В частности, отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг по сбору, обработке и предоставлению информации по операциям с банковскими картами.

