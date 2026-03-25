Белый дом назвал дату визита Трампа в Китай

Президент США Дональд Трамп прибудет в Пекин 14–15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, назвав предстоящую встречу давно ожидаемой.

По словам госпожи Левитт, в этом же году первая леди Мелания Трамп и президент примут китайского лидера Си Цзиньпина и его супругу с ответным визитом в Вашингтоне.

Визит президента США в КНР был намечен на 31 марта — 2 апреля. 15 марта Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что его визит в КНР может быть перенесен. Назвав Китай одним из крупнейших импортеров иранской нефти, американский лидер призвал страну оказать помощь в восстановлении судоходства через Ормузский пролив. В противном случае Дональд Трамп пригрозил отложить официальную поездку.